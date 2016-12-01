Правоохоронці евакуювали більше 2200 осіб через "замінування" ТЦ у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Правоохоронці евакуювали більше 2260 осіб через неправдиве замінування приміщень торгових центрів у Львові. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівської ОДА.
Працівники Націполіції, вибухотехніки та кінолог провели обстеження приміщень торгових центрів та прилеглої території — вибухових пристроїв не виявлено.
Наразі проводяться заходи з встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.
Нагадаємо, 30 грудня о 16.39 год. надійшло повідомлення про замінування торгово — офісних центрів “Магнус”- вул. Шпитальна 1, “Скриня” — вул. Городоцька 179, “Опера Пасаж” — проспект Свободи 27, “Роксолана”- площа Соборна 14. Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.