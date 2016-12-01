Правоохранители эвакуировали более 2200 человек из-за "заминирования" ТЦ во Львове

Работники Нациполиции, взрывотехники и кинолог провели обследование помещений торговых центров и прилегающей территории - взрывных устройств не обнаружено.

Проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение о заминировании.

Напомним, 30 декабря в 16:39 поступило сообщение о заминировании торгово-офисных центров "Магнус" - ул. Госпитальная 1, "Скрыня" - ул. Городецкая 179, "Опера Пассаж" - проспект Свободы 27 "Роксолана" - площадь Соборная 14. Требований, выполнение которых могло бы предотвратить взрыв, не выдвигалось.