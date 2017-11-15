Правоохоронці були готові почати розстріл Майдану 14 лютого 2014 року - нардеп

За словами Сенченка, в цей день він зустрівся з тодішнім першим заступником командира Внутрішніх військ МВС України Конопляником в Маріїнському парку біля Верховної Ради і той поінформував його, що "Шуляк (колишній командир ВВ МВС України - ред.) сказав, що якщо з боку мітингувальників прилетить в бійців хоч один камінь або з ланцюжка внутрішніх військ хтось оступиться або похитнеться - буде дана команда стріляти на ураження".

При цьому, за його словами, Конопляник вказав йому на групу з приблизно 10 осіб, одягнених у чорну форму з "пеналами" в руках, в яких зазвичай переносять снайперські гвинтівки, які прямуювали в бік Європейської площі.

"Я думаю, що на той момент часу був формалізований план силових дій ... було зрозуміло, що вони (колишня влада - ред.) в голові для себе вже перетнули межу", - зазначив Сенченко.

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Як повідомляв УНН, суд прискорив розгляд вивчення доказів наданих ГПУ.

Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Януковича у справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.