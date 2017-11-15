Правоохоронці були готові почати розстріл Майдану 14 лютого 2014 року - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Правоохоронні органи, вірні екс-президенту Віктору Януковичу, готові були почати розстріл активістів Майдану 14 лютого 2014 року. Про це заявив нардеп Андрій Сенченко під час відеодопиту в ГПУ, запис якого був продемонстрований сьогодні в Печерському райсуді міста Києва, який розглядає клопотання Генпрокуратури України про надання дозволу на досудове (заочне) розслідування справи за підозрою Віктора Янукровіча в організації і керівництві розстрілами активістів на Майдані в лютому 2014 року, передає кореспондент УНН.
За словами Сенченка, в цей день він зустрівся з тодішнім першим заступником командира Внутрішніх військ МВС України Конопляником в Маріїнському парку біля Верховної Ради і той поінформував його, що "Шуляк (колишній командир ВВ МВС України - ред.) сказав, що якщо з боку мітингувальників прилетить в бійців хоч один камінь або з ланцюжка внутрішніх військ хтось оступиться або похитнеться - буде дана команда стріляти на ураження".
При цьому, за його словами, Конопляник вказав йому на групу з приблизно 10 осіб, одягнених у чорну форму з "пеналами" в руках, в яких зазвичай переносять снайперські гвинтівки, які прямуювали в бік Європейської площі.
"Я думаю, що на той момент часу був формалізований план силових дій ... було зрозуміло, що вони (колишня влада - ред.) в голові для себе вже перетнули межу", - зазначив Сенченко.
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Як повідомляв УНН, суд прискорив розгляд вивчення доказів наданих ГПУ.
Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Януковича у справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.