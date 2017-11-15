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Правоохоронці були готові почати розстріл Майдану 14 лютого 2014 року - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Правоохоронні органи, вірні екс-президенту Віктору Януковичу, готові були почати розстріл активістів Майдану 14 лютого 2014 року. Про це заявив нардеп Андрій Сенченко під час відеодопиту в ГПУ, запис якого був продемонстрований сьогодні в Печерському райсуді міста Києва, який розглядає клопотання Генпрокуратури України про надання дозволу на досудове (заочне) розслідування справи за підозрою Віктора Янукровіча в організації і керівництві розстрілами активістів на Майдані в лютому 2014 року, передає кореспондент УНН.

За словами Сенченка, в цей день він зустрівся з тодішнім першим заступником командира Внутрішніх військ МВС України Конопляником в Маріїнському парку біля Верховної Ради і той поінформував його, що "Шуляк (колишній командир ВВ МВС України - ред.) сказав, що якщо з боку мітингувальників прилетить в бійців хоч один камінь або з ланцюжка внутрішніх військ хтось оступиться або похитнеться - буде дана команда стріляти на ураження".

При цьому, за його словами, Конопляник вказав йому на групу з приблизно 10 осіб, одягнених у чорну форму з "пеналами" в руках, в яких зазвичай переносять снайперські гвинтівки, які прямуювали в бік Європейської площі.

"Я думаю, що на той момент часу був формалізований план силових дій ... було зрозуміло, що вони (колишня влада - ред.) в голові для себе вже перетнули межу", - зазначив Сенченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Янукович почав вивезення цінностей з Межигір'я з 3 грудня 2013 року

Як повідомляв УНН, суд прискорив розгляд вивчення доказів наданих ГПУ.

Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Януковича у справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.

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