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Правоохранители были готовы начать расстрел Майдана 14 февраля 2014 года – нардеп

Правоохранители были готовы начать расстрел Майдана 14 февраля 2014 года – нардеп

Киев  •  УНН

 • 18774 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Правоохранительные органы, верные екс-президенту Виктору Януковичу, готовы были начать расстрел активистов Майдана 14 февраля 2014 года. Об этом заявил нардеп Андрей Сенченко во время видеодопроса в ГПУ, запись котрого была продемонстрирована сегодня в Печерском райсуде города Киева, который рассматривает ходотайства Генпрокуратуры Украины о предоставлении разрешения на досудебное (заочное) расследование дела по подозрению Виктора Янукровича в организации и руководстве расстрелами активистов на Майдане в феврале 2014 года, передает корреспондент УНН.

По словам Сенченка, в этот день он встретился с тогдашним первым заместителем командира Внутренних войск МВД Украины Конопляником в Мариинском парке возле Верховной Рады и тот проинформировал его, что “Шуляк (бывшый командир ВВ МВД Украины - ред. ) сказал, что если со стороны митингующих прилетит в бойцов хоть один камень или с цепочки внутренних войск кто-то оступится или пошатнется - будет дана команда стрелять на поражение”.

При этом, по его словам, Конопляник указал ему на группу из примерно 10 человек, одетых в черную форму с “пеналами” в руках, в которых обычно переносят снайперские винтовки, которые направлялись в сторону Европейской площади.

“Я думаю, что на тот момент времени был формализован план силових действий...было понятно, что они (бывшая власть - ред.) в голове для себя уже перешагнули рубеж”, - отметил Сенченко.

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Как сообщал УНН, суд ускорил рассмотрение изучения доказательств предоставленных ГПУ.

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования относительно В.Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.

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