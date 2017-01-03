Правоохоронні органи Бразилії придушили третій тюремний бунт за добу

Як повідомило Управління громадської безпеки штату Амазонас, нікому з ув’язнених не вдалося втекти.

“Ув’язнені, що знаходилися в двох павільйонах ЦПЗМ, спробували втекти, але їм перешкодили співробітники військової поліції, які були спрямовані для посилення охорони установи,” — йдеться в заяві. Про постраждалих в результаті бунту не повідомляється.



Нагадаємо, бунт спалахнув в центрі попереднього затримання для чоловіків, в якому містяться 1586 злочинців. При цьому місткість в’язниці становить 568 осіб.

Як повідомляв УНН, в місті Манаус стався тюремний бунт, в ході якого загинуло щонайменше 60 людей. Відзначається, що безлади у виправній установі почалися вдень 1 січня через бійки двох ворогуючих між собою злочинних угруповань.