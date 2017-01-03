Правоохранительные органы Бразилии подавили третий тюремный бунт за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Правоохранительные органы Бразилии подавили бунт в центре предварительного заключения для мужчин в городе Манаус на северо-западе страны, где произошел тюремный бунт, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как сообщило Управление общественной безопасности штата Амазонас, никому из заключенных не удалось бежать.
"Заключенные, находившиеся в двух павильонах ЦПЗМ, попытались убежать, но им помешали сотрудники военной полиции, которые были направлены для усиления охраны учреждения", - говорится в заявлении. О пострадавших в результате бунта не сообщается.
Напомним, бунт вспыхнул в центре предварительного заключения для мужчин, в котором содержатся 1586 преступников. При этом вместимость тюрьмы составляет 568 человек.
Как сообщал УНН, в городе Манаус произошел тюремный бунт, в ходе которого погибли по меньшей мере 60 человек. Отмечается, что беспорядки в исправительном учреждении начались днем 1 января из-за драки двух враждующих между собой преступных группировок.