Право на першочергове придбання землі матимуть орендарі - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Ті, хто сьогодні орендує землю, матимуть першочергове право на придбання земельних ділянок. Про це сьогодні на конференції, присвяченій земельній реформі, повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Звичайно, ми гарантуватимемо права тих, хто зараз орендує земельну ділянку, купити в першу чергу. Це абсолютно необхідно. Ми дуже не хочемо, щоб ті, хто зараз обробляє землю, втратили можливість обробляти її надалі. Цей ринок має бути зручним не для спекулянтів, а для тих, хто реально робить на землі", - сказав Гончарук.
За його словами, на прозорих торгах можна буде придбати як державну, так і комунальну землю.
Нагадаємо, закон про скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель має бути ухвалений до 1 грудня 2019 року.