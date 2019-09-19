Право на первоочередное приобретение земли будут иметь арендаторы - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Те, кто сегодня арендует землю, будут иметь первоочередное право на приобретение земельных участков. Об этом сегодня на конференции, посвященной земельной реформе, сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
"Конечно, мы будем гарантировать права тех, кто сейчас арендует земельный участок, купить в первую очередь. Это совершенно необходимо. Мы очень не хотим, чтобы те, кто сейчас обрабатывает землю, потеряли возможность обрабатывать ее в дальнейшем. Этот рынок должен быть удобным не для спекулянтов, а для тех, кто реально работает на земле", - сказал Гончарук.
По его словам, на прозрачных торгах можно будет приобрести как государственную, так и коммунальную землю.
Напомним, закон об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель должен быть принят до 1 декабря 2019 года.