Право на первоочередное приобретение земли будут иметь арендаторы - Гончарук

"Конечно, мы будем гарантировать права тех, кто сейчас арендует земельный участок, купить в первую очередь. Это совершенно необходимо. Мы очень не хотим, чтобы те, кто сейчас обрабатывает землю, потеряли возможность обрабатывать ее в дальнейшем. Этот рынок должен быть удобным не для спекулянтов, а для тех, кто реально работает на земле", - сказал Гончарук.

По его словам, на прозрачных торгах можно будет приобрести как государственную, так и коммунальную землю.

Напомним, закон об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель должен быть принят до 1 декабря 2019 года.