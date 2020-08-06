Правильний бізнес опирається на довіру людей: МХП про бізнес-культуру

"Стратегія: куди продаємо, як продаємо, як виробляємо, як завгодно, лише б дешево — неправильна, так вже ніхто не робить. Це називається "втрата конкурентних позицій", і високою короткостроковою EBITDою не покривається. Це злочин проти власного майбутнього — продовжувати так працювати", - сказала вона.

Так само застарілим є підхід про якийсь окремо взятий, нехай навіть дуже великий і успішний бізнес, каже Коновалова. Успішність проектів залежить від їх масштабності, а швидкість реалізації - від управлінського досвіду кожного співробітника компанії.

"Ті, хто розуміє це вже зараз і грає "в довгу", виростаючи з коротких холош одноденних схем, адаптуючись до міжнародних стандартів і вибудовуючи структурні і глобальні колаборації, не залежать ні від "поганих" українських законів, ні від того, хто при владі. Це стрибок з сировинного придатка в постіндустріальний контекст", - підкреслила вона.

Правильний бізнес опирається на довіру людей, переконана Коновалова. Через це МХП об'єднує навколо себе не лише професіоналів, а й амбітних молодих людей.

"У нас найкрутіша програма адаптації новачків, ми ініціювали програму роботи з партнерами світового класу, ми працюємо з Thompson Reuters, з біржами, з мега-вимогливими європейськими та китайськими продуктовими вимогами. Ось це все — про комплаєнс. Про довіру. Люди це бачать", - додала вона.

Довідка УНН. МХП - один з найбільших агрохолдингів України з міжнародними активами та ринками збуту в 80 країнах світу. Найвідоміший бренд - Наша Ряба. Власник компанії Юрій Косюк.