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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 101463 просмотра

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4 марта, 13:25 • 106972 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126907 просмотра

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Правильный бизнес опирается на доверие людей: МХП о бизнес-культуре

Правильный бизнес опирается на доверие людей: МХП о бизнес-культуре

Киев  •  УНН

 • 27691 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Компания МХП имеет успех на рынке Украины потому, что инвестирует в прозрачность и честность, опираясь на доверие людей. Одноразовая стратегия "деньги сейчас любой ценой" на отечественном рынке давно не работает. Об этом в интервью НВ заявила председатель Комплаенс Офиса МХП Елена Коновалова, передает УНН.

"Стратегия: куда продаем, как продаем, как производим, как угодно, лишь бы дешево - неправильная, так уже никто не делает. Это называется "потеря конкурентных позиций" и высокой краткосрочной EBITDою не покрывается. Это преступление против собственного будущего - продолжать так работать", - сказала она.

Так же устаревшим является подход о каком-то отдельно взятом, пусть даже очень большом и успешном бизнесе, говорит Коновалова. Успешность проектов зависит от их масштабности, а скорость реализации - от управленческого опыта каждого сотрудника компании.

"Те, кто понимает это уже сейчас и играет "в длинную", вырастая из коротких штанин однодневных схем, адаптируясь к международным стандартам и выстраивая структурные и глобальные коллаборации, не зависят ни от "плохих" украинских законов, ни от того, кто у власти. Это прыжок с сырьевого придатка в постиндустриальный контекст", - подчеркнула она.

Правильный бизнес опирается на доверие людей, убеждена Коновалова. Поэтому МХП объединяет вокруг себя не только профессионалов, но и амбициозных молодых людей.

"У нас самая крутая программа адаптации новичков, мы инициировали программу работы с партнерами мирового класса, мы работаем с Thompson Reuters, с биржами, с мега-требовательными европейскими и китайскими продуктовыми требованиями. Вот это все - о комплаенс. О доверии. Люди это видят", - добавила она.

Справка УНН. МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины с международными активами и рынками сбыта в 80 странах мира. Самый известный бренд - Наша Ряба. Владелец компании Юрий Косюк.

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