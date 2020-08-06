Правильный бизнес опирается на доверие людей: МХП о бизнес-культуре

"Стратегия: куда продаем, как продаем, как производим, как угодно, лишь бы дешево - неправильная, так уже никто не делает. Это называется "потеря конкурентных позиций" и высокой краткосрочной EBITDою не покрывается. Это преступление против собственного будущего - продолжать так работать", - сказала она.

Так же устаревшим является подход о каком-то отдельно взятом, пусть даже очень большом и успешном бизнесе, говорит Коновалова. Успешность проектов зависит от их масштабности, а скорость реализации - от управленческого опыта каждого сотрудника компании.

"Те, кто понимает это уже сейчас и играет "в длинную", вырастая из коротких штанин однодневных схем, адаптируясь к международным стандартам и выстраивая структурные и глобальные коллаборации, не зависят ни от "плохих" украинских законов, ни от того, кто у власти. Это прыжок с сырьевого придатка в постиндустриальный контекст", - подчеркнула она.

Правильный бизнес опирается на доверие людей, убеждена Коновалова. Поэтому МХП объединяет вокруг себя не только профессионалов, но и амбициозных молодых людей.

"У нас самая крутая программа адаптации новичков, мы инициировали программу работы с партнерами мирового класса, мы работаем с Thompson Reuters, с биржами, с мега-требовательными европейскими и китайскими продуктовыми требованиями. Вот это все - о комплаенс. О доверии. Люди это видят", - добавила она.

Справка УНН. МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины с международными активами и рынками сбыта в 80 странах мира. Самый известный бренд - Наша Ряба. Владелец компании Юрий Косюк.