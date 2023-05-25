Правила вибору планшета та аналіз його параметрів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Такий пристрій як планшет давно є практичним рішенням під час подорожей, навчання, реалізації ділових проектів та просто розваг. Гаджет набагато більший за звичайний смартфон і набагато менший за ноутбук. Його функціонал дозволяє займатися серфінгом в інтернеті, створювати яскраві фотографії і навіть використовувати його як телефон, заздалегідь встановивши SIM-картку.
Пристрої працюють на базі операційних систем Android, Windows та iOS від бренду Apple. Кожен планшет відрізнятиметься технічними характеристиками та параметрами, зовнішнім виглядом та набором комунікацій. Про це все буде розказано нижче, тому після вивчення даних набагато простіше проаналізувати асортимент та здійснити покупку.
Основні параметри
Ключовими характеристиками прийнято вважати наступний набір параметрів, що визначають функціональність, продуктивність та зручність у роботі:
Не зайвим буде звернути увагу на роз'єми, щоб підключати навушники та інші гаджети.
Тип матриці
Основний параметр для створення красивої, барвистої та контрастної картинки на планшеті. Дуже поширеним варіантом є матриця IPS, яка відрізняється гарною передачею кольору і широким кутом огляду. Матриця PLS є авторською від бренду Samsung. За характеристиками матриця схожа перший варіант. OLED відрізняється наявністю органічних світлодіодів, що дає змогу зменшити товщину дисплея.
AMOLED є ще однією пропозицією від Samsung. Така матриця є лише поліпшенням OLED, гарантуючи при цьому енергозбереження, а також покращену передачу кольору. Super AMOLED має мінімальну відстань між органічними світлодіодами, відповідно, це підвищить яскравість на 20%. Liquid Retina XDR є матрицею від бренду Apple, де є природна передача тонів.
Комунікації
Модулі Wi-Fi та Bluetooth є у всіх пристроях. Це інструменти для бездротової передачі даних, що дозволяє без проблем переглядати контент, а також використовувати бездротові навушники та інші технології. GPS-модуль дозволить із зручністю використовувати навігацію під час подорожей. Ще одна бездротова технологія NFC дозволить швидко передавати дані між пристроями, але їх потрібно піднести близько один до одного.