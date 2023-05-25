Правила вибору планшета та аналіз його параметрів

КИЇВ. 25 травня. УНН. Такий пристрій як планшет давно є практичним рішенням під час подорожей, навчання, реалізації ділових проектів та просто розваг. Гаджет набагато більший за звичайний смартфон і набагато менший за ноутбук. Його функціонал дозволяє займатися серфінгом в інтернеті, створювати яскраві фотографії і навіть використовувати його як телефон, заздалегідь встановивши SIM-картку.