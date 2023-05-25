Правила выбора планшета и анализ его параметров
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Такое устройство как планшет давно является практичным решением во время путешествий, обучения, реализации деловых проектов и просто развлечений. Гаджет намного больше обычного смартфона и намного меньше ноутбука. Его функционал позволяет заниматься серфингом в интернете, создавать красочные фотографии и даже использовать его как телефон, установив заранее SIM-карту.
Устройства работают на базе операционных систем Android, Windows и iOS от бренда Apple. Каждый планшет будет отличаться техническими характеристиками и параметрами, внешним видом и набором коммуникаций. Об этом всем будет рассказано ниже, поэтому после изучения данных намного проще проанализировать ассортимент и совершить покупку.
Основные параметры
Ключевыми характеристиками принято считать следующий набор параметров, определяющих функциональность, производительность и удобство в работе:
Не лишним будет обратить внимание на разъемы, чтобы подключать наушники и прочие гаджеты.
Тип матрицы
Основополагающий параметр для создания красивой, красочной и контрастной картинки на планшете. Очень распространенным вариантом является матрица IPS, которая отличается хорошей цветопередачей и широким углом обзора. Матрица PLS является авторской от бренда Samsung. По характеристикам матрица схожа на первый вариант. OLED отличается наличием органических светодиодов, что позволяет уменьшить толщину дисплея.
AMOLED является еще одним предложением от Samsung. Такая матрица является всего лишь улучшением OLED, гарантируя при этом энергосбережение, а также улучшенную передачу цвета. Super AMOLED имеет минимальное расстояние между органическими светодиодами, соответственно это повысит яркость на 20%. Liquid Retina XDR является матрицей от бренда Apple, где наблюдается естественная передача тонов.
Коммуникации
Модули Wi-Fi и Bluetooth есть во всех устройствах. Это инструменты для беспроводной передачи данных, позволяя без проблем просматривать контент, а также использовать беспроводные наушники и прочие технологии. GPS-модуль позволит с удобством использовать навигацию во время путешествий. Еще одна беспроводная технология NFC позволит быстро передавать данные между устройствами, но их нужно поднести близко друг к другу.