Правила выбора планшета и анализ его параметров

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13 марта, 19:26 • 45822 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103783 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107122 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107330 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101488 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94410 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110134 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131318 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Такое устройство как планшет давно является практичным решением во время путешествий, обучения, реализации деловых проектов и просто развлечений. Гаджет намного больше обычного смартфона и намного меньше ноутбука. Его функционал позволяет заниматься серфингом в интернете, создавать красочные фотографии и даже использовать его как телефон, установив заранее SIM-карту.

Устройства работают на базе операционных систем Android, Windows и iOS от бренда Apple. Каждый планшет будет отличаться техническими характеристиками и параметрами, внешним видом и набором коммуникаций. Об этом всем будет рассказано ниже, поэтому после изучения данных намного проще проанализировать ассортимент и совершить покупку.

Основные параметры

Ключевыми характеристиками принято считать следующий набор параметров, определяющих функциональность, производительность и удобство в работе:

  • Диагональ. От 7 до 12 дюймов, а выбор зависит от задач, ставящихся перед планшетом;
  • Разрешение экрана. Самые простые устройства имеют разрешение 800x480, в то время как производительные и эффективные гаджеты имеют показатель в 2560x1600 пикселей;
  • Процессор. Его мощность и ключевые параметры определяют производительность. Отличными вариантами являются процессоры Intel Core m5 или i5, i7, но также можно выделить Intel Atom X3, X5 или предложения от брендов Mediatek, Qualcomm;
  • Оперативная память. Минимальное значение 2-4 Гб, чтобы с комфортом работать, а максимальное – 32 Гб;
  • Батарея. В среднем при постоянной нагрузке аккумулятор выдержит 6-8 часов;
  • Камера. Как правило, производители используют показатель от 2 до 13 Мп.

    • Не лишним будет обратить внимание на разъемы, чтобы подключать наушники и прочие гаджеты.

    Тип матрицы

    Основополагающий параметр для создания красивой, красочной и контрастной картинки на планшете. Очень распространенным вариантом является матрица IPS, которая отличается хорошей цветопередачей и широким углом обзора. Матрица PLS является авторской от бренда Samsung. По характеристикам матрица схожа на первый вариант. OLED отличается наличием органических светодиодов, что позволяет уменьшить толщину дисплея.

    AMOLED является еще одним предложением от Samsung. Такая матрица является всего лишь улучшением OLED, гарантируя при этом энергосбережение, а также улучшенную передачу цвета. Super AMOLED имеет минимальное расстояние между органическими светодиодами, соответственно это повысит яркость на 20%. Liquid Retina XDR является матрицей от бренда Apple, где наблюдается естественная передача тонов.

    Коммуникации

    Модули Wi-Fi и Bluetooth есть во всех устройствах. Это инструменты для беспроводной передачи данных, позволяя без проблем просматривать контент, а также использовать беспроводные наушники и прочие технологии. GPS-модуль позволит с удобством использовать навигацию во время путешествий. Еще одна беспроводная технология NFC позволит быстро передавать данные между устройствами, но их нужно поднести близко друг к другу.

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