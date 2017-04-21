Працівницю Пенсійного фонду затримано через розтрату 2 млн грн

"Зловмисниця вносила неправдиві дані до індивідуальних відомостей про застрахованих осіб, чим неправомірно збільшувала розмір нарахованого пенсійного забезпечення та загальний стаж роботи, що в подальшому дозволяло отримувати особам більшу суму пенсії. Дії правопорушниці призвели до фактичної розтрати бюджетних коштів на суму понад 2 мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.

Установлено, що протягом жовтня 2012 року по березень 2015 року через неправомірні дії головного спеціаліста відділу з призначення пенсій управління Пенсійного фонду України в м. Бровари та Броварського району Київської області, незаконно нараховувались завищені суми пенсій 41 особі.

За результатом здійснення слідчих дій жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

У зв’язку з тим, що зловмисниця переховувалася від правоохоронних органів, останню було оголошено в розшук.

У квітні правопорушницю затримано правоохоронними органами та за клопотанням Броварської місцевої прокуратури жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тис. грн.

Як повідомляв УНН 7 квітня, працівниця львівського банку привласнила 300 тис. грн.