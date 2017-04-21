Сотрудницу Пенсионного фонда задержали за растрату 2 млн грн

"Злоумышленница вносила ложные данные в индивидуальные сведения о застрахованных лицах, чем неправомерно увеличивала размер начисленного пенсионного обеспечения и общий стаж работы, что в дальнейшем позволяло получать им большую сумму пенсии. Действия правонарушителя привели к фактической растрате бюджетных средств на сумму свыше 2 млн грн", - говорится в сообщении.

Установлено, что с октября 2012 года по март 2015 года из-за неправомерных действий главного специалиста отдела по назначению пенсий управления Пенсионного фонда Украины в г. Бровары и Броварском районе Киевской области, незаконно начислялись завышенные суммы пенсий 41 лицу.

По результатам следственных действий женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

В связи с тем, что злоумышленница скрывалась от правоохранительных органов, она была объявлена ​​в розыск.

В апреле правонарушительницу задержали сотрудники правоохранительных органов. По ходатайству Броварской местной прокуратуры женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 500 тыс. грн.

Как сообщал УНН 7 апреля, сотрудница львовского банка присвоила 300 тыс. грн.