Працівники "Укрспирту" провели акцію під Міністерством агрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Працівники "Укрспирту", незадоволені політикою менеджменту державного підприємства, провели акцію під Міністерством агрополітики. За словами протестувальників, дії керівництва можуть призвести до знищення спиртової галузі країни, передає УНН з посиланням на " 112 Україна ".
"Вони запустили відразу ж ті заводи, які були припинені через те, що відбувалося тіньовий виготовлення спирту. Своїми діями ми намагаємося привернути увагу громадськості до того, що відбувається і зробити так, щоб нас почуло керівництво держави", - повідомив співробітник відділу безпеки ДП "Укрспирт "Вілен Мазур.
За час попередньої команди підприємство вперше за багато років показало прибутковість, розповідають учасники мітингу. Кажуть, тепер його вартість штучно занижується, а робочі заводи зупиняють.
"Скільки я працюю, років 10, це перший раз, коли прибутковість у галузі. І сьогодні ми боїмося того, що знову галузь зайде в ступор", - зазначив голова профспілки Вишняківська спиртзаводу Юрій Лещенко.
До акції приєдналися активісти громадської організації "Справа честі". Кажуть, через тіньовий виробництва спирту держава втрачає десятки мільярдів гривень на рік.
"У нас йде бойове зіткнення на сході країни, і у нас є економічний фронт всередині країни, де команда минулого президента, що залишилися багато чиновників або ділки на місцях намагаються виводити і виводять гроші на користь Росії", - заявив представник громадської організації "Справа честі" Сергій Райхман.
Ініціативна група працівників "Укрспирт" становить звернення до міністра агрополітики і глави уряду з вимогами провести санацію підприємства і зупинити знищення галузі. На думку мітингувальників, ситуацію може врятувати приватизація підприємства, але тільки якщо вона буде відбуватися на прозорих умовах.