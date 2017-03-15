Работники "Укрспирта" провели акцию под Министерством агрополитики

"Они запустили сразу же те заводы, которые были приостановлены из-за того, что происходило теневое изготовление спирта. Своими действиями мы пытаемся привлечь внимание общественности к происходящему и сделать так, чтобы нас услышало руководство государства", - сообщил сотрудник отдела безопасности ГП "Укрспирт" Вилен Мазур.

За время предыдущей команды предприятие впервые за много лет показало доходность, рассказывают митингующие. Говорят, теперь его стоимость искусственно занижается, а рабочие заводы останавливают.

"Сколько я работаю, лет 10, это первый раз, когда доходность у отрасли. И сегодня мы боимся того, что снова отрасль зайдет в ступор", - отметил председатель профсоюза Вишняковского спиртзавода Юрий Лещенко.

К акции присоединились активисты общественной организации "Дело чести". Говорят, из-за теневого производства спирта государство теряет десятки миллиардов гривен в год.

"У нас идет боевое столкновение на востоке страны, и у нас есть экономический фронт внутри страны, где команда прошлого президента, оставшиеся многие чиновники либо дельцы на местах пытаются выводить и выводят деньги в пользу России", - заявил представитель общественной организации "Дело чести" Сергей Райхман.

Инициативная группа работников "Укрспирт" составляет обращение к министру агрополитики и главе правительства с требованиями провести санацию предприятия и остановить уничтожение отрасли. По мнению митингующих, ситуацию может спасти приватизация предприятия, но только если она будет происходить на прозрачных условиях.