У працівників РАЦСів з'явиться власне свято: Кабмін погодив проект
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України на засіданні погодив проект указу президента про День працівника органу державної реєстрації актів цивільного стану, передає кореспондент УНН.
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"Встановити в Україні професійне свято — День працівника органу державної реєстрації актів цивільного стану, яке відзначатимуть щороку 11 лютого", — ідеться у тексті указу.
Деталі
Як зазначено у пояснювальній записці, із здобуттям незалежності України 24 грудня 1993 року вперше було ухвалено закон України "Про органи реєстрації актів громадянського стану", який регулював правові та організаційні основи діяльності органів реєстрації актів цивільного стану України.
Закон став чинним 11 лютого 1994 року.
Нагадаємо
2 лютого Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки.