Працівники ХТЗ скаржаться на невиплату зарплати та незаконне звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Уповноважених осіб ПАТ “Харківський тракторний завод” хочуть притягнути до відповідальності за грубе порушення законодавства про працю, повідомляє УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.
Відповідну заяву до правоохоронних органів подав скаржник, який стверджує, що керівництво ХТЗ умисно та безпідставно не виплатило йому зарплату, а також незаконно звільнило з посади. Однак, таку заяву проігнорували у правоохоронних органах, тож скаржник звернувся до суду із позовом на бездіяльність поліції.
“12 жовтня 2016 року заявник звернувся до суду із скаргою на бездіяльність начальника слідчого відділу Індустріального відділу поліції (м. Харкова) Головного управління Національної поліції в Харківській області в якій зазначив, що 29 вересня 2016 року ним на адресу Індустріального відділу поліції направлено заяву в якій повідомив про обставини, вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 175 КК України уповноваженими особами ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе".
В обґрунтування поданої скарги посилався на те, що вказану заяву отримано адресатом 04 жовтня 2016 року о 09 годині 29 хвилин але до часу подання скарги, в порушення ст. 214 КПК України, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено”, - йдеться в ухвалі суду.
Нагадаємо, ХТЗ мав борг перед працівниками заводу на суму 20 млн грн. Олександр Ярославський, який називає себе власником контрольного пакету акцій Харківського тракторного заводу, проте який відсутній у відповідних реєстрах, обіцяв виплатити усю заборгованість і відновити роботу заводу.
Як раніше повідомляв УНН, фінансово-господарський контроль за Харківським тракторним заводом здійснюють росіяни.
Також нагадаємо, російський бізнесмен Олег Деріпаска мав намір вивезти потужності ХТЗ до Росії.