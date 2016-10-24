Работники ХТЗ жалуются на невыплату зарплаты и незаконное увольнение

Соответствующее заявление в правоохранительные органы подал жалобщик, который утверждает, что руководство ХТЗ умышленно и безосновательно не выплатило ему зарплату, а также незаконно уволило с должности. Однако, такое заявление проигнорировали в правоохранительных органах, поэтому жалобщик обратился в суд с иском на бездействие полиции.

"12 октября 2016 года заявитель обратился в суд с жалобой на бездействие начальника следственного отдела Индустриального отдела полиции (г.Харькова) Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в которой отметил, что 29 сентября 2016 года им в адрес Индустриального отдела полиции направлено заявление, в котором сообщил об обстоятельствах, совершение преступления предусмотренного ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 175 УК Украины уполномоченными лицами ОАО "Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе".

В обоснование поданной жалобы ссылался на то, что указанное заявление получено адресатом 4 октября 2016 года в 9 часов 29 минут, но ко времени подачи жалобы, в нарушение ст. 214 УПК Украины, сведения в Единый реестр досудебных расследований не внесено", - говорится в постановлении суда.

Напомним, ХТЗ имел долг перед работниками завода на сумму 20 млн грн. Александр Ярославский, который называет себя владельцем контрольного пакета акций Харьковского тракторного завода, но далеко отсутствует в соответствующих реестрах, обещал выплатить всю задолженность и восстановить работу завода.

Как ранее сообщал, финансово-хозяйственный контроль за Харьковским тракторным заводом осуществляют россияне.

Также напомним, российский бизнесмен Олег Дерипаска намеревался вывезти мощности ХТЗ в Россию.