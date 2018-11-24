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Працівники Amazon в Німеччині та Іспанії влаштували страйки в "чорну п'ятницю"

Працівники Amazon в Німеччині та Іспанії влаштували страйки в "чорну п'ятницю"

Київ • УНН

 • 8262 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Працівники логістичних центрів Amazon в Німеччині та Іспанії в “чорну п’ятницю” влаштували страйки, вимагаючи поліпшення умов праці. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

“Близько 620 робочих взяли участь у страйках в німецьких містах Бад-Герсфельд та Райнберг. У той же час, більшість працівників продовжує працювати, тому страйк в цілому не впливає на клієнтські замовлення”, — йдеться у виданні.

Німецька профспілкова служба “Verdi” закликала працівників Amazon страйкувати протягом 24 годин, вимагаючи кращої оплати праці та трудових договорів, які б гарантували здорові умови праці.

“Ми виступаємо наприкінці року, який є найбільш напруженим для працівників. Особливо в такий день як „чорна п’ятниця“, працівники як ніколи повинні бути в центрі уваги”, — сказав представник профспілки Мехтілд Міддеке.

Основні вимоги протестувальників — підвищення зарплати й поліпшення трудових контрактів.

У свою чергу, за даними профспілок, в іспанському центрі Amazon в Сан-Фернандо-де-Енарес, до участі в страйку приєдналися 85-90% персоналу. У компанії запевняють, що ці цифри є неточними, а замовлення продовжують оброблятися співробітниками.

Як повідомляв УНН, через страйк, оголошений пілотами та бортпровідниками авіакомпанії Ryanair у Німеччині, ірландському лоукостеру довелося скасувати 150 рейсів.

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