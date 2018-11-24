Работники Amazon в Германии и Испании устроили забастовки в "черную пятницу"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Работники логистических центров Amazon в Германии и Испании в “черную пятницу” устроили забастовки, требуя улучшения условий труда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Около 620 рабочих приняли участие в забастовках в немецких городах Бад-Герсфельд и Райнберг. В то же время, большинство работников продолжает работать, поэтому забастовка в целом не влияет на клиентские заказы”, — говорится в издании.
Немецкая профсоюзная служба “Verdi” призвала работников Amazon страйковать в течение 24 часов, требуя лучшей оплаты труда и трудовых договоров, которые бы гарантировали здоровые условия труда.
“Мы выступаем в конце года, который является наиболее напряженным для работников. Особенно в такой день как „черная пятница“, работники как никогда должны быть в центре внимания”, — сказал представитель профсоюза Мехтилд Миддеке.
Основные требования протестующих — повышение зарплаты и улучшение трудовых контрактов.
В свою очередь, по данным профсоюзов, в испанском центре Amazon в Сан-Фернандо-де-Энарес, к участию в забастовке присоединились 85-90% персонала. В компании заверяют, что эти цифры неточные и заказы продолжают обрабатываться сотрудниками.
Как сообщает УНН, из-за забастовки, объявленной пилотами и бортпроводниками авиакомпании Ryanair в Германии, ирландскому лоукостеру пришлось отменить 150.