Працівника сміттєзвалища у Кропивницькому звільнили через львівське сміття
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Працівника Завадівського сміттєзвалища у Кропивницькому звільнили за те, що він пропустив на територію полігону три вантажівки із львівським сміттям. Про це журналістам повідомила директор сміттєзвалища Тетяна Мартовіцька, повідомляє УНН.
“Ми розробили низку інструкцій, які допоможуть у майбутньому нашим вагарям визначити, запускається такий автомобіль на полігон, чи не запускається. Крім того, ми затвердили перелік автомобілів, які запускаються, вони задіяні у прибиранні Кропивницького. Інші машини будуть чекати чіткого розпорядження”, — повідомила Т.Мартовіцька.
Близько 30 т львівського сміття вивантажили на полігоні Завадівського сміттєзвалища у Кропивницькому 27 квітня.
Згідно з інформацією, на територію сміттєзвалища заїхали 3 вантажівки, приїжджі ввели в оману охорону і працівників полігону, запевнивши їх, що сміття привезене з обласного центру.