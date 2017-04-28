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Працівника сміттєзвалища у Кропивницькому звільнили через львівське сміття

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Працівника Завадівського сміттєзвалища у Кропивницькому звільнили за те, що він пропустив на територію полігону три вантажівки із львівським сміттям. Про це журналістам повідомила директор сміттєзвалища Тетяна Мартовіцька, повідомляє УНН.

Працівника сміттєзвалища у Кропивницькому звільнили через львівське сміття

“Ми розробили низку інструкцій, які допоможуть у майбутньому нашим вагарям визначити, запускається такий автомобіль на полігон, чи не запускається. Крім того, ми затвердили перелік автомобілів, які запускаються, вони задіяні у прибиранні Кропивницького. Інші машини будуть чекати чіткого розпорядження”, — повідомила Т.Мартовіцька.

Близько 30 т львівського сміття вивантажили на полігоні Завадівського сміттєзвалища у Кропивницькому 27 квітня.

Згідно з інформацією, на територію сміттєзвалища заїхали 3 вантажівки, приїжджі ввели в оману охорону і працівників полігону, запевнивши їх, що сміття привезене з обласного центру.

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