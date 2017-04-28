Работника свалки в Кропивницком уволили из-за львовского мусора

“Мы разработали ряд инструкций, которые помогут в будущем нашим весовщикам определить, запускается такой автомобиль на полигон или не запускается. Кроме того, мы утвердили перечень автомобилей, которые запускаются, они задействованы в уборке Кропивницкого. Машины будут ждать четкого предписания”, — сообщила Т.Мартовицкая.

Около 30 т львовского мусора выгрузили на полигоне Завадовской свалки в Кропивницком 27 апреля.

Согласно информации, на территорию свалки заехали 3 грузовика, приезжие ввели в заблуждение охрану и работников полигона, заверив их, что мусор привезен из областного центра.