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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Працівника СІЗО затримали за передачу заборонених речей утриманим

Працівника СІЗО затримали за передачу заборонених речей утриманим

Київ • УНН

 • 15519 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Затримали працівника Київського СІЗО, який систематично передавав утримуваним заборонені речі. Про це повідомляє прес-служба Київської прокуратури на своій сторінці у Fаcebook, пише УНН.

Деталі

Молодшого інспектора відділу режиму і охорони київського СІЗО спіймали «на гарячому».

Службовець систематично за грошову винагороду проносив на територію установи предмети, які відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, заборонені для користування особами, які там утримуються.

Під час обшуку вилучили п’ять мобільних телефонів та гроші, які отримав за попередні "передачі".

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Додамо 

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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