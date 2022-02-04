Працівника СІЗО затримали за передачу заборонених речей утриманим
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Затримали працівника Київського СІЗО, який систематично передавав утримуваним заборонені речі. Про це повідомляє прес-служба Київської прокуратури на своій сторінці у Fаcebook, пише УНН.
Деталі
Молодшого інспектора відділу режиму і охорони київського СІЗО спіймали «на гарячому».
Службовець систематично за грошову винагороду проносив на територію установи предмети, які відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, заборонені для користування особами, які там утримуються.
Під час обшуку вилучили п’ять мобільних телефонів та гроші, які отримав за попередні "передачі".
Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Додамо
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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