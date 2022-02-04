Работника СИЗО задержали за передачу запрещённых вещей удержанным
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Задержали работника Киевского СИЗО, который систематически передавал удерживаемым запрещенные вещи. Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры на своей странице в Fаcebook, пишет УНН.
Детали
Младшего инспектора отдела режима и охраны киевского СИЗО поймали "на горячем".
Служащий систематически за денежное вознаграждение проносил на территорию учреждения предметы, которые в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, запрещены для пользования лицами, которые там содержатся.
Во время обыска изъяли пять мобильных телефонов и деньги, которые он получил за предыдущие "передачи".
Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 Ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Добавим
Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока её вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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