Працівника колонії на Рівненщині затримали за розповсюдження наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. На Рівненщині правоохоронці затримали працівника колонії, який проносив наркотики на територію виправної установи. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Упродовж двох років молодший інспектор відділу нагляду і безпеки проносив наркотики на територію виправної установи, оцінюючи одну “ходку” у тисячу гривень.
Правоохоронці затримали працівника колонії в адміністративному приміщенні виправного закладу під час спроби пронести у порожнинах тіла партію синтетичного наркотику “субутекс”.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.
Зловмисника затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.