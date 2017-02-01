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Работника колонии в Ровенской области задержали за распространение наркотиков

Работника колонии в Ровенской области задержали за распространение наркотиков

Киев • УНН

 • 7779 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Ровенской области правоохранители задержали работника колонии, который проносил наркотики на территорию исправительного учреждения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

В течение двух лет младший инспектор отдела надзора и безопасности проносил наркотики на территорию исправительного учреждения, оценивая одну "ходку" в тысячу гривен.

Правоохранители задержали работника колонии в административном помещении исправительного учреждения при попытке пронести в полостях тела партию синтетического наркотика "Субутекс".

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Злоумышленник задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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