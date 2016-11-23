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Практика безкоштовних консультацій у приватних лікарнях розширює доступ українців до якісної меддопомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Надання приватними лікарнями безкоштовних консультацій є показником соціальної відповідальності медзакладу. Про це у коментарі УНН повідомив доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України Борис Маньківський.

Практика безкоштовних консультацій у приватних лікарнях розширює доступ українців до якісної меддопомоги

“Я повністю підтримую практику приватних клінік, які надають можливості безкоштовних консультацій. Це показник соціальної відповідальності приватний клінік. Це розширює доступ наших пацієнтів до якісної медичної допомоги. Це буде сприяти профілактиці, ранньому виявленню багатьох захворювань та більш ефективному лікуванню. Тому цей підхід треба вітати, і чим більше приватних лікарень підключиться до такої ініціативи — тим буде тільки краще для наших пацієнтів. Тому із точки зору лікаря я тільки підтримую таку ініціативу”, — розповів він.

Також, на думку Б.Маньківського, реформу підходів до профілактики онкозахворювань кожен українець повинен починати з себе.

“Профілактику всіх захворювань кожен українець має починати сам із себе, зокрема і онкозахворювань. Краща профілактика — це здоровий спосіб життя, це боротьба із шкідливими звичками, це правильне харчування і активний спосіб життя. Кожен українець має думати про своє здоров’я у першу чергу сам. А спільнота, ЗМІ, медицина мають бути у цьому плані єдині і підтримувати таке прагнення людей”, — розповів він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, кияни вважають, що сьогодні українцям малодоступні якісні медичні консультації.

При цьому, за словами нардепа О.Мусія, у приватних лікарнях краща якість первинних консультацій лікаря.

Разом з тим, серед приватних лікарень є такі, які надають можливість отримати пацієнту первинну консультацію у лікаря на безплатній основі. Таку послугу, безкоштовну консультацію онколога, пропонують, зокрема, у медичному центрі “Клініка Спіженко”

Для отримання такої послуги від спеціалістів лікарні потрібно заповнити анкету на офіційному сайті.

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