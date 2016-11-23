Практика бесплатных консультаций в частных больницах расширяет доступ украинцев к качественной медпомощи

"Я полностью поддерживаю практику частных клиник, которые предоставляют возможность бесплатных консультаций. Это показатель социальной ответственности частный клиник. Это расширяет доступ наших пациентов к качественной медицинской помощи. Это будет способствовать профилактике, раннему выявлению многих заболеваний и более эффективному лечению. Поэтому этот подход надо приветствовать, и чем больше частных больниц подключится к такой инициативе - тем будет только лучше для наших пациентов. Поэтому с точки зрения врача я только поддерживаю такую ​​инициативу", - рассказал он.

Также, по мнению Б.Манковского, реформу подходов к профилактике онкозаболеваний каждый украинец должен начинать с себя.

"Профилактику всех заболеваний каждый украинец должен начинать сам с себя, в том числе и онкозаболеваний. Лучшая профилактика - это здоровый образ жизни, это борьба с вредными привычками, это правильное питание и активный образ жизни. Каждый украинец должен думать о своем здоровье в первую очередь сам. А сообщество, СМИ, медицина должны быть в этом плане едины и поддерживать такое стремление людей", - рассказал он.

Напомним, как сообщал УНН, киевляне считают, что сегодня украинцам малодоступны качественные медицинские консультации.

При этом, по словам нардепа О.Мусия, в частных больницах лучше качество первичных консультаций врача.

Вместе с тем, среди частных больниц есть такие, которые дают возможность получить пациенту первичную консультацию у врача на бесплатной основе. Такую услугу, бесплатную консультацию онколога, предлагают, в частности, в медицинском центре "Клиника Спиженко"

Для получения такой услуги от специалистов больницы нужно заполнить анкету на официальном сайте.