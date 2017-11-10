Прага вперше прийме "Тиждень українського кіно"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. З 27 листопада по 1 грудня Прага вперше прийме "Тиждень українського кіно». У програму фестивалю включені старі і нові повнометражні та документальні фільми, що відображають складну історію і сучасність України, життя її жителів, що змінилось внаслідок російсько-українського конфлікту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Прага.
В кінотеатрах Atlas a Ponrepo глядачі побачать стрічку "Стрімголов" режисера Марини Степанської, представлену в цьому році на міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах, шедевр українського кінематографа "Білий птах з чорною ознакою" Юрія Іллєнка, фільми "Червоний", "Січень - березень", "Припутні" і "Рідні".
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Зазначається, що всі кінокартини будуть показані в оригіналі з чеськими субтитрами.
Нагадаємо, у Страсбурзі з 6 по 14 жовтня пройшов тиждень українського кіно "Фокус на Україні - Focus sur l’Ukraine".