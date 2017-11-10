Прага вперше прийме "Тиждень українського кіно"

В кінотеатрах Atlas a Ponrepo глядачі побачать стрічку "Стрімголов" режисера Марини Степанської, представлену в цьому році на міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах, шедевр українського кінематографа "Білий птах з чорною ознакою" Юрія Іллєнка, фільми "Червоний", "Січень - березень", "Припутні" і "Рідні".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна увійшла до трійки кращих на Венеціанському бієнале - Є.Нищук

Зазначається, що всі кінокартини будуть показані в оригіналі з чеськими субтитрами.

Нагадаємо, у Страсбурзі з 6 по 14 жовтня пройшов тиждень українського кіно "Фокус на Україні - Focus sur l’Ukraine".