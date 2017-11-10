Прага впервые примет "Неделю украинского кино"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. С 27 ноября по 1 декабря Прага впервые примет "Неделю украинского кино". В программу фестиваля включены старые и новые полнометражные и документальные фильмы, отражающие сложную историю и современность Украины, жизни ее жителей, что изменилась в результате российско-украинского конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Прага.
В кинотеатрах Atlas a Ponrepo зрители увидят фильм "Сломя голову" режиссера Марины Степанской, представленную в этом году на международном кинофестивале в Карловых Варах, шедевр украинского кинематографа "Белая птица с черной отметиной" Юрия Ильенко, фильмы "Червоный", "Январь - март", "Припутни" и "Родные".
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Отмечается, что все кинокартины будут показаны в оригинале с чешскими субтитрами.
Напомним, в Страсбурге с 6 по 14 октября прошла неделя украинского кино "Фокус на Украине - Focus sur l'Ukraine".