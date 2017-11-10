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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 28549 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 48370 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 57452 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 61479 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 54060 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 95395 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100391 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 128194 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Прага впервые примет "Неделю украинского кино"

Прага впервые примет "Неделю украинского кино"

Киев  •  УНН

 • 17066 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. С 27 ноября по 1 декабря Прага впервые примет "Неделю украинского кино". В программу фестиваля включены старые и новые полнометражные и документальные фильмы, отражающие сложную историю и современность Украины, жизни ее жителей, что изменилась в результате российско-украинского конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Прага.

В кинотеатрах Atlas a Ponrepo зрители увидят фильм "Сломя голову" режиссера Марины Степанской, представленную в этом году на международном кинофестивале в Карловых Варах, шедевр украинского кинематографа "Белая птица с черной отметиной" Юрия Ильенко, фильмы "Червоный", "Январь - март", "Припутни" и "Родные".

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Отмечается, что все кинокартины будут показаны в оригинале с чешскими субтитрами.

Напомним, в Страсбурге с 6 по 14 октября прошла неделя украинского кино "Фокус на Украине - Focus sur l'Ukraine".

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