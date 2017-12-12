Позов України до ЄСПЛ проти "Роснефті" під загрозою через обшуки НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Мін’юст мав намір до 19 грудня подати позов до Європейського суду з прав людини проти російської компанії “Роснефть” у справі про заподіяння шкоди українській державі на 700 млн грн, але через обшуки НАБУ ці плани під загрозою. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив міністр юстиції України Павло Петренко, повідомляє УНН.
“Міністерство юстиції і Офіс уповноваженого у справах ЄСПЛ готували позов проти російської компанії „Роснефть“ з приводу 700 млн грн збитків, спричинених державі Україна незаконним захопленням майна цією компанією та її афілійованими структурами в Україні. І в цій буремній ситуації подій, які відбуваються останніми тижнями, один з українських суддів — суддя Солом’янського районного суду міста Києва пан Бобровник виносить ухвалу про тимчасовий доступ до документів. По простому — про виїмку документів з офісу урядового уповноваженого. Було б нічого, якби це була звичайна стандартна ухвала про виїмку документів у рамках кримінального провадження, але серед величезної кількості пунктів того, що суддя хоче вилучити з цього Офісу, є один пункт — вилучення оригіналів документів та речей... Фактично такою ухвалою ставиться під загрозу наші справи проти Росії. Фактично такою ухвалою суддя встановив, що треба подати ці документи і вилучити до 15 грудня, а ми збиралися подати проти „Роснефті“ до 19 грудня позов. Фактично підривається можливість подачі позову проти російської компанії. Цей самий суд легалізовує обшуки співробітників НАБУ в Офісі уповноваженого, де діє режим конфіденційності, встановлений юрисдикцією Європейського суду по цим матеріалам”, — розповів міністр.
На його думку, ця ситуація фактично носить ознаки загрози нацбезпеці.
“Тому я офіційно звернувся до РНБО, генпрокурора , до керівника НАБУ, до керівника САП, щоб ми невідкладно сіли за стіл , опрацювали ситуацію, перестали займатись незрозумілими конфліктами і не допустили фактично порушення національних інтересів та можливого програшу України у таких чутливих справах”, — додав П.Петренко.
Як повідомляв УНН, ГПУ порушила справу через обшуки будівлі Мін’юсту працівниками НАБУ.