Иск Украины в ЕСПЧ против "Роснефти" под угрозой из-за обысков НАБУ

“Министерство юстиции и Офис уполномоченного по делам ЕСПЧ готовили иск против российской компании „Роснефть“ по поводу 700 млн грн убытков, вызванных государству Украина незаконным захватом имущества этой компанией и ее аффилированными структурами в Украине. И в этой бурной ситуации событий, которые происходят в последние недели, один из украинских судей — судья Соломенского районного суда города Киева господин Бобровник выносит постановление о временном доступе к документам. По простому — о выемке документов из офиса правительственного уполномоченного. Было бы ничего, если бы это была обычное стандартное постановление о выемке документов в рамках уголовного производства, но среди огромного количества пунктов того, что судья хочет исключить из этого Офиса, один пункт — изъятие оригиналов документов и вещей ... Фактически таким постановлением ставятся под угрозу наши дела против России. Фактически таким решением судья установил, что надо подать эти документы и изъять до 15 декабря, а мы собирались подать против „Роснефти“ до 19 декабря иск. Фактически подрывается возможность подачи иска против российской компании. Этот же суд легализирует обыски сотрудников НАБУ в Офисе уполномоченного, где действует режим конфиденциальности, установленный юрисдикцией Европейского суда по этим материалам”, — рассказал министр.

По его мнению, эта ситуация фактически носит признаки угрозы нацбезопасности.

“Поэтому я официально обратился к СНБО, Генпрокурору, к руководителю НАБУ, к руководителю САП, чтобы мы безотлагательно сели за стол, проработали ситуацию, перестали заниматься непонятными конфликтами и не допустили факта нарушения национальных интересов и возможного проигрыша Украины в таких чувствительных делах”, — добавил П.Петренко.

Как сообщал УНН, ГПУ возбудила дело из-за обысков здания Минюста работниками НАБУ.