Позов проти РФ, у разі потреби, можна буде доповнити новими елементами - П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. До вказаних у позові проти РФ злочинів можна буде додати й інші, які можуть ще статися. Про це міністр закордонних справ України Павло Клмікін заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"У нас є можливість дадавати додаткові елементи до нашого позову. Це я хочу одразу сказати",- сказав П.Клімкін.
При цьому, за словами заступника міністра Олени Зеркаль, позов може розглядатися кілька років.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін роз’яснив, в яких терористичних актах Україна звинувачує Російську Федерацію в позові до Міжднародного суду ООН.
Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.