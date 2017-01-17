Иск против РФ, в случае необходимости, можно будет дополнить новыми элементами - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. К указанным в иске против РФ преступлениям можно будет добавить и другие, которые могут еще произойти. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Клмикин заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"У нас есть возможность добавлять дополнительные элементы к нашему иску. Это я хочу сразу сказать", - сказал П.Климкин.
При этом, по словам заместителя министра Елены Зеркаль, иск может рассматриваться несколько лет.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин разъяснил, в каких террористических актах Украина обвиняет Российскую Федерацию в иске Мижднародного суда ООН.
Напомним, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.