Позов проти РФ: 71 політв’язень понад 3 тис. сторінок тексту

"У позові уряд України заявляє про системні порушення з боку Російської Федерації Конвенції про захист прав людини та основних свобод, а саме: ст. 3 (заборона катувань та принижуючого гідність поводження); ст. 5 (особиста свобода); ст. 6 (справедливий суд); ст. 8 (повага до особистого та сімейного життя); ст. 10 (свобода вираження поглядів); ст. 13 (ефективний засіб захисту); ст. 18 (заборона використання дозволених Конвенцією обмежень прав для цілей інших ніж ті, для яких вони були передбачені) щодо своїх громадян, яких Росія переслідує за політичними мотивами", - повідомив він.



Ліщина додав, що щодо Клиха, Балуха, Куку та Литвинова додатково подані заяви по Правилу 39 щодо надання належного медичного забезпечення та інформації щодо стану здоров'я.



Як повідомляв УНН, Україна подала до ЕСПЛ позов проти РФ щодо політв’язнів.