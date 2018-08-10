Иск против РФ: 71 политзаключенный более 3 тыс. страниц текста

"В иске правительство Украины заявляет о системных нарушениях со стороны Российской Федерации Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно: ст. 3 (запрет пыток и унижающего достоинство обращения), ст. 5 (личная свобода) ст. 6 (справедливый суд); ст. 8 (уважение личной и семейной жизни), ст. 10 (свобода выражения) ст. 13 (эффективное средство защиты), ст. 18 (запрет использования разрешенных Конвенцией ограничений прав для целей иных, чем те, для которых они были предусмотрены) в отношении своих граждан, которых Россия преследует по политическим мотивам ", - сообщил он.



Орешник добавил, что относительно Клыха, Балуха, Куку и Литвинова дополнительно поданы заявления по Правилу 39 о предоставлении надлежащего медицинского обеспечения и информации о состоянии здоровья.



Как сообщал УНН, Украина подала в ЕСПЧ иск против РФ относительно политзаключенных.