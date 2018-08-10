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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иск против РФ: 71 политзаключенный более 3 тыс. страниц текста

Киев • УНН

 • 9955 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Иск в Европейский суд по правам человека, который сегодня подала Украина, касается 71 политзаключенного. Сам иск занимает 130 страниц, еще 3000 страниц - занимают дополнения. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина, передает УНН.

Иск против РФ: 71 политзаключенный более 3 тыс. страниц текста

"В иске правительство Украины заявляет о системных нарушениях со стороны Российской Федерации Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно: ст. 3 (запрет пыток и унижающего достоинство обращения), ст. 5 (личная свобода) ст. 6 (справедливый суд); ст. 8 (уважение личной и семейной жизни), ст. 10 (свобода выражения) ст. 13 (эффективное средство защиты), ст. 18 (запрет использования разрешенных Конвенцией ограничений прав для целей иных, чем те, для которых они были предусмотрены) в отношении своих граждан, которых Россия преследует по политическим мотивам ", - сообщил он.

Орешник добавил, что относительно Клыха, Балуха, Куку и Литвинова дополнительно поданы заявления по Правилу 39 о предоставлении надлежащего медицинского обеспечения и информации о состоянии здоровья.

Как сообщал УНН, Украина подала в ЕСПЧ иск против РФ относительно политзаключенных.

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