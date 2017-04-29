Позиції ЗСУ на маріупольському напрямку обстріляли 35 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. За минулу добу бойовики 35 разів обстріляли укріплення українських Збройних Сил на маріупольському напрямку, при цьому чотири обстріли проводилися з важкого озброєння. Про це на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони України Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Усього вчора на маріупольському напрямку сталося 35 ворожих обстрілів, чотири з них — із важкого озброєння”, — сказав А.Лисенко.
Він зазначив, що приблизно о 5.20 окупанти розпочали масштабний обстріл Красногорівки Мар’їнського району та прилеглих військових позицій із важкого озброєння.
“За півгодини було випущено понад 60 мін та артилерійських снарядів. Після цього інциденту на фронті стало спокійно”, — зазначив А.Лисенко.
Крім того ворог, за його словами, двічі обстріляв селище Новотроїцьке Волноваського району. Речник Міноборони додав, що ці обстріли були нетривалі і проводились лише зі стрілецької зброї.
“Ділянка фронту Павлопіль — Широкіне. Там учорашня доба позначилася численними короткотривалими провокаціями із застосуванням легкого озброєння, а також бронетехніки”, — розповів А.Лисенко.
За його даними, у Гнутовому та Водяному було три мінометні обстріли.
“Традиційно бойові дії там ведуться і вдень, і вночі, і практично біля кожної нашої передової позиції”, — зазначив А.Лисенко.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових і шестеро отримали поранення.