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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Позиции ВСУ на мариупольском направлении обстреляли 35 раз

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. За минувшие сутки боевики 35 раз обстреляли укрепления украинских Вооруженных Сил на мариупольском направлении, при этом четыре обстрела проводились из тяжелого вооружения. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Украины Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

Позиции ВСУ на мариупольском направлении обстреляли 35 раз

“Всего вчера на мариупольском направлении произошло 35 вражеских обстрелов, четыре из них — из тяжелого вооружения”, — сказал А.Лысенко.

Он отметил, что примерно в 5.20 оккупанты начали масштабный обстрел Красногоровки Марьинского района и прилегающих военных позиций из тяжелого вооружения.

“За полчаса было выпущено более 60 мин и артиллерийских снарядов. После этого инцидента на фронте стало спокойно”, - отметил А.Лысенко.

Кроме того враг, по его словам, дважды обстрелял поселок Новотроицкое Волновахского района. Представитель Минобороны добавил, что эти обстрелы были непродолжительны и проводились только из стрелкового оружия.

“Участок фронта Павлополь — Широкино. Там вчерашние сутки были отмечены многочисленными кратковременными провокациями с применением легкого вооружения, а также бронетехники”, - рассказал А.Лысенко.

По его данным, в Гнутово и Водяном было три минометных обстрела.

“Традиционно боевые действия там ведутся и днем, и ночью, и практически у каждой нашей передовой позиции”, — отметил А.Лысенко.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных и шестеро получили ранения.

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