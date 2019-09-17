Позиція Європи щодо збереження транзитного статусу України є консолідованою – ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Позиція Євросоюзу щодо збереження за Україною статусу транзитера газу після введення в дію “Північного потоку-2” є консолідованою. Таку думку висловив очільник ОБСЄ Мирослав Лайчак в інтерв’ю ВВС Україна, передає УНН.
“В нас є консолідована позиція, і навіть ті країни, які є прибічниками „Північного потоку“, говорять що це не значить „або.. або“, що Україна має припинити свою роль транзитної держави”, — зазначив Лайчак, відповідаючи на питання, чи зможе ЄС дотримуватися консолідованої позиції щодо того, що Україна має бути транзитною країною.
За його словами, для України також важливо, щоб не було жодних сумнівів щодо надійності української ГТС.
“Тобто технічний стан і контроль за операціями важливі, все має бути досить транспарентним. Це те, що Україна може і має зробити, щоб ніхто не міг використовувати якісь питання з української сторони як привід, щоб обійти Україну (у питанні транспортування газу — ред.)”, — додав він.
Нагадаємо, з 1 січня 2020 року Україна може залишитись без транзиту російського газу, що спричинить значні економічні втрати, але є й інший шлях. Про це повідомив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко.