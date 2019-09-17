Позиция Европы по сохранению транзитного статуса Украины является консолидированной - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Позиция Евросоюза о сохранении за Украиной статуса транзитера газа после введения в действие “Северного потока-2” является консолидированной. Такое мнение высказал глава ОБСЕ Мирослав Лайчак в интервью ВВС Украина, передает УНН.
“У нас есть консолидированная позиция, и даже те страны, которые являются сторонниками „Северного потока“, говорят что это не значит „или...или“, что Украина должна прекратить свою роль транзитного государства”, — отметил Лайчак, отвечая на вопрос, сможет ли ЕС придерживаться консолидированной позиции относительно того, что Украина должна быть транзитной страной.
По его словам, для Украины также важно, чтобы не было никаких сомнений в надежности украинской ГТС.
“То есть техническое состояние и контроль за операциями важны, все должно быть достаточно транспарентным. Это то, что Украина может и должна сделать, чтобы никто не мог использовать какие-то вопросы с украинской стороны как повод, чтобы обойти Украину (в вопросе транспортировки газа — ред.)”, — добавил он.
Напомним, с 1 января 2020 года Украина может остаться без транзита российского газа, что повлечет значительные экономические потери, но есть и другой путь. Об этом сообщил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.