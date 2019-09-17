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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 59297 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111422 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103260 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110280 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119678 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148293 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148678 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Позиция Европы по сохранению транзитного статуса Украины является консолидированной - ОБСЕ

Позиция Европы по сохранению транзитного статуса Украины является консолидированной - ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 11364 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Позиция Евросоюза о сохранении за Украиной статуса транзитера газа после введения в действие “Северного потока-2” является консолидированной. Такое мнение высказал глава ОБСЕ Мирослав Лайчак в интервью ВВС Украина, передает УНН.

“У нас есть консолидированная позиция, и даже те страны, которые являются сторонниками „Северного потока“, говорят что это не значит „или...или“, что Украина должна прекратить свою роль транзитного государства”, — отметил Лайчак, отвечая на вопрос, сможет ли ЕС придерживаться консолидированной позиции относительно того, что Украина должна быть транзитной страной.

По его словам, для Украины также важно, чтобы не было никаких сомнений в надежности украинской ГТС.

“То есть техническое состояние и контроль за операциями важны, все должно быть достаточно транспарентным. Это то, что Украина может и должна сделать, чтобы никто не мог использовать какие-то вопросы с украинской стороны как повод, чтобы обойти Украину (в вопросе транспортировки газа — ред.)”, — добавил он.

Напомним, с 1 января 2020 года Украина может остаться без транзита российского газа, что повлечет значительные экономические потери, но есть и другой путь. Об этом сообщил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

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