Позичання грошей у Cargill свідчить про важке становище країни і нарощування держборгу - експерт

Відзначимо, що за останній рік Україна двічі залучала кредити від Cargill. Так, у жовтні 2019 року йшлося про два кредити на загальну суму близько 250 млн євро: на два роки під 5,15% річних і на п'ять років під 6,25% річних. Днями Кабмін знову схвалив залучення кредитів від Cargill, на загальну суму до 250 млн євро: на три роки під 5,95% річних і на п'ять років під 6,85% річних.

Підвищення процентних ставок по кредитах говорить про падіння кредитного рейтингу України, говорить Кушнірук.

"Чим вище у вас рейтинг кредитний - тим менше процентна ставка, і тим легше ви можете залучати кошти на зовнішніх ринках, без таких прямих угод, які ми бачимо у випадку з Cargill", - говорить він.

Розмір відсоткових ставок за кредитами Cargill відображає економічну ситуацію країни-позичальника, додав Кушнірук.

"Їх збільшення говорить про те, що ми нарощуємо державний борг і не в змозі виходити на відкритий ринок. Або можемо, але нам це обходиться дорого", - додав він.

За даними ЗМІ, кожен працездатний українець уже винен кредиторам близько 150 тис. грн.

Раніше УНН повідомляв, що американська корпорація Cargill займається в Україні сільгоспдіяльністю і не одноразово потрапляла у скандали. Зокрема Cargill був викритий у схемах ухилення від сплати податків і незаконній оборудці за кредитами Дельта Банку, у результаті якої вкладники втратили гроші.