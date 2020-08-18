Заимствование денег у Cargill свидетельствует о тяжёлом положении страны и наращивании госдолга – эксперт

Отметим, что за последний год Украина дважды привлекала кредиты от Cargill. Так, в октябре 2019 года речь шла о двух кредитах на общую сумму около 250 млн евро: на два года под 5,15% годовых и на пять лет под 6,25% годовых. На днях Кабмин вновь одобрил привлечение кредитов от Cargill, на общую сумму до 250 млн евро: на три года под 5,95% годовых и на пять лет под 6,85% годовых.

Увеличение процентных ставок по кредитам говорит о падении кредитного рейтинга Украины, говорит Кушнирук.

"Чем выше у вас рейтинг кредитный - тем меньше процентная ставка, и тем легче вы можете привлекать средства на внешних рынках, без таких прямых соглашений, которые мы видим в случае с Cargill", - говорит он.

Размер процентных ставок по кредитам Cargill отражает экономическую ситуацию страны-заемщика, добавил Кушнирук.

"Их увеличение говорит о том, что мы наращиваем государственный долг и не в состоянии выходить на открытый рынок. Или можем, но нам это обходится дорого", - добавил он.

По данным СМИ, каждый трудоспособный украинец уже должен кредиторам около 150 тыс. грн.

Ранее УНН сообщал, что американская корпорация Cargill занимается в Украине сельхоздеятельностью и не раз попадала в скандалы. В частности Cargill был уличен в схемах уклонения от уплаты налогов и незаконной сделке по кредитам Дельта Банка, в результате которой вкладчики лишились положенных денег.