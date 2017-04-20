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Позичальників банку “Михайлівський” застерегли від можливих зловживань ФГВФО

Позичальників банку “Михайлівський” застерегли від можливих зловживань ФГВФО

Київ • УНН

 • 20072 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Компанія “Фагор”, якій нині належить кредитний портфель банку “Михайлівський”, заявила про можливі зловживання з боку Фонду гарантування вкладів фізосіб стосовно позичальників, повідомляє УНН з посиланням на сайт компанії.

“У зв’язку з неодноразовими запитами позичальників банку "Михайлівський" щодо роз’яснення механізму сплати заборгованості, повідомляємо про те, що жодна юридична або фізична особа, окрім ФК "Фагор" та її партнерів, не має права приймати кошти від позичальників банку "Михайлівський".

Виключне право зараховувати погашення заборгованості за кредитами банку "Михайлівський" належить компанії "Фагор", що неодноразово підтверджено судами, рішення яких вже набрало законної сили. Ознайомитися з рішенням суду, яке допомогло одному з позичальників банку "Михайлівський" розібратися у ситуації та переконатися у дезінформації з боку Фонду гарантування вкладів фізосіб, можна за посиланням”, — наголосили в ФК “Фагор”.

У компанії попередили, що будь-які заяви Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або його уповноважених осіб на ліквідацію банку “Михайлівський” про те, що кредитна заборгованість має сплачуватися за їх реквізитами, слід розцінювати виключно як суб’єктивну думку та намагання витягнути з позичальників кошти на свою користь.

“Що стосується судових спорів між банком "Михайлівський" та фінансовою компанією "Плеяда", запевняємо, що їх результат жодним чином не впливає на правомірність набуття ФК "Фагор" прав вимоги за кредитними договорами та їх дійсність”, — зауважила в ФК “Фагор”.

У компанії також попередили, що ті позичальники, які сплачуватимуть заборгованість за реквізитами Фонду гарантування вкладів фізосіб, змушені будуть повторно сплачувати заборгованість належному кредитору, тобто “Фагору”.

“Відповідаючи на запитання позичальників банку "Михайлівський" з приводу того, чи приймає на сьогоднішній день "Фагор" платежі, повідомляємо що ФК "Фагор" не лише приймає платежі, а й видає відповідні довідки про погашення заборгованості та закриває кредитні договори, якщо позичальники погашають заборгованість у повному обсязі. Що стосується того, де сьогодні знаходяться кредитні договори, відповідаємо, що усі договори знаходяться в ФК "Фагор". Цей факт визнає й Фонд гарантування вкладів фізосіб.

Коментуючи нещодавну появу інформації у ЗМІ про те, що фінансова компанія "Фагор" може вживати заходів впливу щодо позичальників, які не погашають свою заборгованість, інформуємо, що ФК "Фагор" не позбавлений права стягувати заборгованість з позичальників, які здійснили перерахування коштів на користь банку "Михайлівський" або Фонду гарантування вкладів фізосіб, оскільки сплата платежів на їх користь є неналежним виконанням зобов’язань за кредитними договорами та не призводить до погашення заборгованості за ними.

До таких позичальників нарівні із позичальниками, які взагалі не сплачують платежі за кредитними договорами, будуть застосовані всі передбачені законом заходи примусового стягнення заборгованості, зокрема обмеження у праві виїзду за межі України”, — пояснили у компанії.

Зважаючи на вищезазначене, у ФК “Фагор” застерігають позичальників від неправомірних вимог та пропозицій банку “Михайлівський”, Фонду гарантування вкладів фізосіб та/або залучених ними компаній щодо сплати платежів за кредитними договорами за реквізитами, відмінними від реквізитів ФК “Фагор” та його партнерів, в тому числі на умовах реструктуризації.

“Немає жодного судового рішення, яке б підтверджувало, що банк "Михайлівський" чи Фонд гарантування мають права вимоги за кредитними договорами, права вимоги за якими набуті ФК "Фагор".

Тому банк „Михайлівський“ чи Фонд гарантування не мають права продавати чи передавати колекторським компаніям та іншим особам права вимоги за кредитними договорами. При виявленні таких випадків просимо інформувати компетентні органи та ФК "Фагор" за телефонами гарячої лінії.

У випадку звернення банку "Михайлівський", Фонду гарантування вкладів фізосіб та/або залучених ними компаній до позичальників з вимогами про погашення заборгованості за реквізитами, відмінними від реквізитів ФК "Фагор" та його партнерів, та/або з вимогами про надання їм оригіналів кредитних договорів, просимо негайно звертатися до Національного антикорупційного бюро України та на гарячу лінію Національної поліції”, — резюмували в ФК “Фагор”.

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