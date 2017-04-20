Заемщиков банка "Михайловский" предостерегли от возможных злоупотреблений ФГВФЛ

"В связи с неоднократными запросами заемщиков банка "Михайловский" по поводу разъяснению механизма уплаты задолженности, сообщаем о том, что ни одно юридическое или физическое лицо, кроме ФК "Фагор" и ее партнеров, не имеет права принимать средства от заемщиков банка "Михайловский".

Исключительное право зачислять погашения задолженности по кредитам банка "Михайловский" принадлежит компании "Фагор", что неоднократно подтверждено судами, решения которых уже вступили в силу. Ознакомиться с решением суда, которое помогло одному из заемщиков банка "Михайловский" разобраться в ситуации и убедиться в дезинформации со стороны Фонда гарантирования вкладов физлиц, можно по ссылке", - отметили в ФК "Фагор".

В компании предупредили, что любые заявления Фонда гарантирования вкладов физических лиц или его уполномоченных лиц на ликвидацию банка "Михайловский" о том, что кредитная задолженность должна выплачиваться за их реквизитами, следует расценивать исключительно как субъективное мнение и попытки вытянуть из заемщиков средства в свою пользу.

"Что касается судебных споров между банком "Михайловский" и финансовой компанией "Плеяда", уверяем, что их результат никак не влияет на правомерность приобретения ФК "Фагор" прав требования по кредитным договорам и их действительность", - отметила в ФК "Фагор".

В компании также предупредили, что те заемщики, которые будут платить задолженность по реквизитам Фонда гарантирования вкладов физлиц, вынуждены будут повторно платить задолженность надлежащему кредитору, то есть "Фагору".

"Отвечая на вопрос заемщиков банка "Михайловский" по поводу того, принимает ли на сегодняшний день "Фагор" платежи, сообщаем что ФК "Фагор" не только принимает платежи, но и выдает соответствующие справки о погашении задолженности и закрывает кредитные договоры, если заемщики погашают задолженность в полном объеме. Что касается того, где сегодня находятся кредитные договоры, отвечаем, что все договоры находятся в ФК "Фагор". Этот факт признает и Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Комментируя недавнее появление информации в СМИ о том, что финансовая компания "Фагор" может принимать меры воздействия в отношении заемщиков, которые не погашают свою задолженность, информируем, что ФК "Фагор" не лишен права взыскивать задолженность с заемщиков, совершивших перечисление средств в пользу банка "Михайловский" или Фонда гарантирования вкладов физлиц, поскольку уплата платежей в их пользу является ненадлежащим исполнением обязательств по кредитным договорам и не влечет к погашению задолженности по ним.

К таким заемщикам наравне с заемщиками, которые вообще не платят платежи по кредитным договорам, будут применены все предусмотренные законом меры принудительного взыскания задолженности, в том числе ограничения в праве выезда за пределы Украины", - пояснили в компании.

Учитывая вышесказанное, в ФК "Фагор" предостерегают заемщиков от неправомерных требований и предложений банка "Михайловский", Фонда гарантирования вкладов физлиц и/или привлеченных ими компаний по уплате платежей по кредитным договорам по реквизитам, отличным от реквизитов ФК "Фагор" и его партнеров, в том числе на условиях реструктуризации.

"Нет ни одного судебного решения, которое бы подтверждало, что банк "Михайловский" или Фонд гарантирования имеют права требования по кредитным договорам, права требования по которым приобретенные ФК "Фагор".

Поэтому банк "Михайловский" или Фонд гарантирования не имеют права продавать или передавать коллекторским компаниям и другим лицам права требования по кредитным договорам. При обнаружении таких случаев просим информировать компетентные органы и ФК "Фагор" по телефонам горячей линии.

В случае обращения банка "Михайловский", Фонда гарантирования вкладов физлиц и/или привлеченных ими компаний к заемщикам с требованиями о погашении задолженности по реквизитам, отличным от реквизитов ФК "Фагор" и его партнеров, и/или с требованиями о предоставлении им оригиналов кредитных договоров, просим обращаться в Национальное антикоррупционное бюро Украины и на горячую линию Национальной полиции", - резюмировали в ФК "Фагор".