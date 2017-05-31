Позичальники банку "Михайлівський" можуть потрапити в чорний список боржників

Компанія "Фагор" придбала кредитний портфель банку "Михайлівський" ще в минулому році. Практично рік вона приймає платежі від позичальників банку "Михайлівський".

Після того, як в соцмережах і ЗМІ з'явилася інформація про те, що позичальники банку "Михайлівський" не можуть отримати кредити в інших банках, в фінкомпанії "Фагор" пояснили, чому так відбувається і які категорії позичальників потрапляють в чорні списки.

"Ми періодично оновлюємо реєстри злісних боржників. На щастя, таких небагато і більшість позичальників банку "Михайлівський" все ж намагаються виконати свої зобов'язання. До таких позичальників ми дуже лояльні і десь навіть йдемо на поступки, розуміючи економічну ситуацію в країні. Але є категорії позичальників, до яких у нас нульова толерантність.

Перша категорія - це ті позичальники, які на тлі ліквідації банку вирішили, що платити заборгованість не потрібно. Вони наївно вважають, що в метушні ніхто не веде кредитні історії і забуде про їх обов'язок. Ця думка помилкова. Пізніше, в судах такі позичальники з'ясовують, що повинні повернути не тільки кредит, але і нараховані штрафи за несвоєчасні платежі.

Інша категорія - це позичальники, які в силу своєї необізнаності або через недостовірну інформації Фонду гарантування продовжують платити за рахунками банку "Михайлівський". Вони переконані в тому, що якщо в банку є ліквідатор Фонду гарантування вкладів, значить, вони можуть замість банку отримувати гроші. Але і це не так. Ліквідатор від Фонду не замінює банк, який на останній стадії ліквідації. Всі правові взаємини банку "Михайлівський" закінчилися в травні минулого року. Ліквідатор перебирає документи, активи, спілкується з вкладниками, відповідає на дзвінки, але не має відношення до угод банку "Михайлівський". Він не може перекреслити або змінити домовленості банку "Михайлівський". У Фонду є право звернення до суду, але одноосібно він нічого робити не може. Це не державний орган, а тому він не наділений правом приймати рішення, обов'язкові до виконання.

Ми, наприклад, придбали кредитний портфель, не від банку "Михайлівський". Кредитний портфель був придбаний від фінансової компанії "Плеяда". Фонду не подобається, що банк продав з дисконтом кредитний портфель, і він всіляко намагається цю угоду оскаржити. Справа неодноразово розглядалася в адміністративних судах.

Але ми до цих спорах не маємо ніякого відношення. У суперечках, де беруть участь наша компанія і Фонд, суди визнають нашу сторону. Вони бачать, що Фонд не має право отримувати гроші від позичальників банку "Михайлівський" і прямо на це вказують", - пояснили в" Фагор ".

Є ще одна, третя категорія позичальників банку "Михайлівський", розповіли в компанії.

"Це ті, хто підписали реструктуризацію заборгованості з Фондом. Дія, абсолютно не має нічого спільного з правовими відносинами. Якщо коротко, такі позичальники повинні сплатити банку "Михайлівський"/Фонду кредит, відсотки, а крім того - віддати їм кредитний договір. Заради останнього і була придумана ця реструктуризація.

Адже, після передачі кредитної історії "Плеяді" і "Фагор", в банку не залишилося жодного договору. А значить, банк/Фонд навіть не міг вступити ні в які взаємини з позичальниками. Тепер зможе на підставі договору про реструктуризацію. Ці люди по суті уклали з Фондом окрему угоду, по якій повинні Фонду віддати якісь гроші", - розповіли у фінансовій компанії.

При цьому, взаємини позичальників банку "Михайлівський" з Фондом гарантування вкладів жодним чином не звільняє їх від обов'язку сплатити заборгованість за рахунками "Фагор".

В "Фагор" переконані, що якби не тиск з боку органів влади та роботи на їх користь осіб, позичальники банку "Михайлівський" вже давно б закрили свою заборгованість за кредитними договорами, без пені і штрафів.

"Фонд одержимий ідеєю заполученія кредитного портфеля банку "Михайлівський". Зупинити його не можуть навіть судові рішення, в яких є пряма заборона на отримання грошей від позичальників банку "Михайлівський". Фонд ніколи не виконував ці рішення, продовжуючи вести мовлення з сайту відомства про те, що гроші все повинні нести туди. Погіршує ситуацію той факт, що ЗМІ за замовчуванням розносить недостовірну інформацію Фонду, не заглиблюючись, хто правий, хто винен, і не звертаючи увагу на нашу позицію і рішення судів.

У підсумку, деякі позичальники банку потрапляють під вплив цієї інформації і виявляються в трьох вищеперелічених категоріях позичальників - з штрафами, пенею і реєстром злісних боржників", - відзначили в "Фагор".

У компанії також звернули увагу на те, куди Фонд направляє отримані від клієнтів ліквідованих банків кошти.

"Ми не побачимо там розрахунків з вкладниками банку. Наприклад, тисячі вкладників того ж банку "Михайлівський" не можуть отримати свої гроші вже рік.

Всі зібрані Фондом гроші їм же і проїдаються. Зверніть увагу на декларації уповноважених осіб Фонду на ліквідацію банків. У той час як співробітникам ліквідованих банків зарплати зменшуються одномоментно з заходом тимчасової адміністрації, ліквідатори банків живуть шикарним життям. Чого тільки варті ліквідатори банку "Михайлівський": перший Юрій Ірклієнко за рік купив собі квартиру в Одесі і отримав 2 млн грн доходу, а другий Олександр Волков - задекларував 1 млн доларів готівки. І це в воюючій країні, при економічній кризі", - резюмували в "Фагор".

Нагадаємо, 25 травня 2017 року Вищий адміністративний суд України визнав правомірним продаж кредитного портфеля банку "Михайлівський" фінансової компанії. Тим самим суд визнав дії Фонду гарантування вкладів фізосіб щодо кредитного портфеля банку "Михайлівський" - протиправними.

Крім того, 15 травня 2017 року Окружний адміністративний суд столиці визнав незаконною ліквідацію банку "Михайлівський".