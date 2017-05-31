Заемщики банка “Михайловский” могут попасть в черный список должников

Компания “Фагор” приобрела кредитный портфель банка “Михайловский” еще в прошлом году. Практически год она принимает платежи от заемщиков банка “Михайловский”.

После того, как в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что заемщики банка “Михайловский” не могут получить кредиты в других банках, в финкомпании “Фагор” пояснили, почему так происходит и какие категории заемщиков попадают в черные списки.

“Мы периодически обновляем реестры злостных должников. К счастью, таких немного и большинство заемщиков банка “Михайловский” все же стараются выполнить свои обязательства. К таким заемщикам мы весьма лояльны и где-то даже идем на уступки, понимая экономическую ситуацию в стране. Но есть категории заемщиков, к которым у нас нулевая толерантность.

Первая категория — это те заемщики, которые на фоне ликвидации банка решили, что платить задолженность не нужно. Они наивно полагают, что в суматохе никто не ведет кредитные истории и забудет об их долге. Это мнение ошибочно. Позже, в судах такие заемщики выясняют, что должны вернуть не только кредит, но и насчитанные штрафы за несвоевременные платежи.

Другая категория — это заемщики, которые в силу своей неосведомленности или из-за недостоверной информации Фонда гарантирования продолжают платить по счетам банка “Михайловский”. Они убеждены в том, что если в банке присутствует ликвидатор Фонда гарантирования вкладов, значит, они могут вместо банка получать деньги. Но и это не так. Ликвидатор от Фонда не заменяет банк, который на последней стадии ликвидации. Все правовые взаимоотношения банка “Михайловский” закончились в мае прошлого года. Ликвидатор перебирает документы, активы, общается с вкладчиками, отвечает на звонки, но не имеет отношения к сделкам банка “Михайловский”. Он не может перечеркнуть или изменить договоренности банка “Михайловский”. У Фонда есть право обращения в суд, но единолично он ничего делать не может. Это не государственный орган, а потому он не наделен правом принимать решения, обязательных к выполнению.

Мы, к примеру, приобрели кредитный портфель не от банка “Михайловский”. Кредитный портфель был приобретён от финансовой компании “Плеяда”. Фонду не нравится, что банк продал с дисконтом кредитный портфель, и он всячески пытается эту сделку оспорить. Дело не единожды рассматривалось в административных судах.

Но мы к этим спорам не имеем никакого отношения. В спорах, где участвуют наша компания и Фонд, суды признают нашу сторону. Они видят, что Фонд не имеет право получать деньги от заемщиков банка “Михайловский” и прямо на это указывают“, — пояснили в “Фагоре”.

Есть еще одна, третья категория заемщиков банка “Михайловский”, рассказали в компании.

"Это те, кто подписали реструктуризацию задолженности с Фондом. Действие, абсолютно не имеющее ничего общего с правовыми отношениями. Если коротко, такие заемщики должны оплатить банку "Михайловский“/Фонду кредит, проценты, а кроме того — отдать им кредитный договор. Ради последнего и была придумана эта реструктуризация.

Ведь, после передачи кредитной истории “Плеяде” и “Фагору”, в банке не осталось ни единого договора. А значит, банк/Фонд даже не мог вступить ни в какие взаимоотношения с заемщиками. Теперь сможет на основании договора о реструктуризации. Эти люди по сути заключили с Фондом отдельную сделку, по которой должны Фонду отдать какие-то деньги“, — рассказали в финансовой компании.

При этом, взаимоотношения заемщиков банка “Михайловский” с Фондом гарантирования вкладов никоем образом не освобождает их от обязанности оплатить задолженность по счетам “Фагора”.

В “Фагоре” убеждены, что если бы не давление со стороны органов власти и работающих в их пользу лиц, заемщики банка “Михайловский” уже давно бы закрыли свою задолженность по кредитным договорам, без пени и штрафов.

“Фонд одержим идеей заполучения кредитного портфеля банка "Михайловский". Остановить его не могут даже судебные решения, в которых имеется прямой запрет на получение денег от заемщиков банка "Михайловский". Фонд никогда не выполнял эти решения, продолжая вещать с сайта ведомства о том, что деньги все должны нести туда. Усугубляет ситуацию тот факт, что СМИ по умолчанию разносит недостоверную информацию Фонда, не углубляясь, кто прав, кто виноват, и не обращая внимание на нашу позицию и решения судов.

В итоге, некоторые заемщики банка попадают под влияние этой информации и оказываются в трех вышеперечисленных категориях заемщиков — со штрафами, пеней и реестром злостных должников”, — отметили в “Фагоре”.

В компании также обратили внимание на то, куда Фонд направляет полученные от клиентов ликвидированных банков средства.

“Мы не увидим там расчетов с вкладчиками банка. К примеру, тысячи вкладчиков того же банка "Михайловский" не могут получить свои деньги уже год.

Все собранные Фондом деньги им же и проедаются. Обратите внимание на декларации уполномоченных лиц Фонда на ликвидацию банков. В то время как сотрудникам ликвидируемых банков зарплаты урезаются одномоментно с заходом временной администрации, ликвидаторы банков живут шикарной жизнью. Чего только стоят ликвидаторы банка „Михайловский“: первый Юрий Ирклиенко за год купил себе квартиру в Одессе и получил 2 млн грн дохода, а второй Александр Волков — задекларировал 1 млн долларов налички. И это в воюющей стране, при экономическом кризисе”, — резюмировали в “Фагоре”.

Напомним, 25 мая 2017 года Высший административный суд Украины признал правомерным продажу кредитного портфеля банка “Михайловский” финансовой компании. Тем самым суд признал действия Фонда гарантирования вкладов физлиц относительно кредитного портфеля банка “Михайловский” — протиправными.

Кроме того, 15 мая 2017 года Окружной административный суд столицы признал незаконной ликвидацию банка “Михайловский”.