Пожежу на сміттєзвалищі у Донецькій області загасили
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула на полігоні твердих побутових відходів у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в області, передає УНН.
"Пожежу було локалізовано о 10:58 та ліквідовано о 12:50. Вогнем знищено сміття на площі 1 га", - йдеться в повідомленні.
До гасіння займання від Головного управління залучили п'ять рятувальників особового складу на одній одиниці техніки, а від комунального підприємства - одну людину та бульдозер.
Нагадаємо, сьогодні вранці, о 9:45, на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території недіючого полігону твердих побутових відходів у місті Часів Яр Донецької області. З’ясувалося, що відбувається горіння сміття окремими осередками на загальній площі 1 га. Глибина залягання сміття - 2 м.