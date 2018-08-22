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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар на свалке в Донецкой области потушили

Киев • УНН

 • 9408 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул на полигоне твердых бытовых отходов в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области, передает УНН.

Пожар на свалке в Донецкой области потушили

"Пожар был локализован в 10:58 и ликвидирован в 12:50. Огнем уничтожен мусор на площади 1 га", - говорится в сообщении.

К тушению пожара от Главного управления привлекли пять спасателей личного состава на одной единице техники, а от коммунального предприятия - одного человек и бульдозер.

Напомним, сегодня утром, в 9:45, на телефон Службы спасения поступило сообщение о пожаре на территории недействующего полигона твердых бытовых отходов в городе Часов Яр Донецкой области. Выяснилось, что происходит горение мусора отдельными ячейками на общей площади 1 га. Глубина залегания мусора - 2 м.

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