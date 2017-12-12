Пожежу на Русанівських садах ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Пожежу в чотириповерховій будівлі на Русанівських садах в столиці ліквідували. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Києві, передає УНН.
"О 13:15 пожежу ліквідовано. Загиблих і потерпілих немає", - сказано у повідомленні.
На місці пожежі працювала 21 одиниця основної та спецтехніки та 87 рятувальників.
Як повідомляв УНН, у вівторок 12 грудня на Русанівських садах загорівся чотириповерховий будинок. Площа пожежі становила 500 кв.м.
У результаті пожежі жодна людина не отримала травм, лише одна жінка потребувала психологічної допомоги.